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США планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат

США планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат
Фото: Yawar Nazir/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовятся 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат под названием Athena ("Афина") компании Intuitive Machines, сообщает НАСА.

Его посадка в районе плато Монс Мутон на Южном полюсе Луны планируется 6 марта.

Модуль будет проводить научные исследования НАСА и тестирование технологий, чтобы углубить понимание окружающей среды Луны и помочь подготовиться к будущим миссиям человека на ее поверхность.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести бур и масс-спектрометр, которые позволят измерить потенциальное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте.

Бур TRIDENT способен проникать в лунную поверхность на глубину до 1 метра. Он будет управляться дистанционно с Земли. Масс-спектрометр MSOLO будет анализировать газы, выделяемые из образцов, добытых буром. Основная задача MSOLO состоит в поиске потенциального присутствия водяного льда и других газов, скрытых под поверхностью Луны.

Запуск лунного посадочного модуля Athena планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже второй лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли совершил посадку аппарат Odysseus ("Одиссей"). В качестве полезной нагрузки аппарат доставил на Луну пять научно-исследовательских приборов НАСА.

Это была первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

Миссия, стоимость которой оценивалась в $118 млн, осуществлялась в рамках контракта НАСА с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).


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