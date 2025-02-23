Спецпосланник президента США заявил, что военные действия на Украине были спровоцированы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил , в эфире CNN, что военные действия на Украине были "спровоцированы", в частности, "разговорами о членстве Украины в НАТО".

Также он подчеркнул, что достигнутые в 2022 году договоренности в Стамбуле могут стать "ориентиром" в заключении нового соглашения между Россией и Украиной.

"Переговоры (в Эр-Рияде - ИФ) были существенными и проходили в рамках, схожих со стамбульским протокольным соглашением. И мы подошли очень-очень близко к подписанию кое-чего. Я думаю, что мы будем использовать эту структуру в качестве ориентира для достижения мирного соглашения", - сказал Уиткофф, входивший в американскую делегацию на переговорах с РФ в Саудовской Аравии.

Он отметил, что "сделки работают только тогда, когда они хороши для всех сторон". "И это тот путь, по которому мы идем", - указал спецпосланник президента США.