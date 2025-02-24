Мерц допустил возможность создания европейской альтернативы НАТО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD выразил сомнение в том, что НАТО сохранится в прежнем виде до саммита альянса в июне, и заявил, что Европа может создать альтернативный оборонный блок.

"Мне любопытно, будем ли мы в июне говорить о НАТО в нынешнем виде, или же нам придется создать независимую европейскую оборонную структуру гораздо быстрее", - сказал он и добавил, что никогда не думал, что ему доведется сказать что-то подобное. Однако после высказываний президента США Дональда Трампа и его приближенных ему "стало ясно, что американская администрация мало заботится о судьбе Европы".

Альянс ХДС/ХСС, возглавляемый Мерцем, одержал победу на досрочных выборах в бундестаг, набрав 28,6% голосов. Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство к 20 апреля.

21 февраля Мерц заявил, что Европе стоит смириться с вероятностью того, что Трамп не будет безоговорочно соблюдать обязательство НАТО по взаимной обороне. Мерц призвал европейцев "приложить все усилия, чтобы быть в состоянии самостоятельно защитить континент", и предложил Германии провести переговоры с Великобританией и Францией по вопросам совместного управления ядерным оружием и ядерной безопасности.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет сказал, что "суровые стратегические реалии" не позволят США уделять первостепенное внимание безопасности Европы. Трамп неоднократно заявлял о намерении провести переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта без участия Европы.