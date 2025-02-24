Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Санкции ЕС и Великобритании в отношении России, взрывы на территории консульства РФ в Марселе, грядущий раунд переговоров по вопросам работы дипмиссий США и РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В санкционные списки внесены 48 физических лиц и 35 организаций, а также 74 танкера из "теневого флота". Под ограничения попали, в частности, гендиректор ОАК Вадим Бадеха, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор "Туламашзавода" Евгений Дронов. Также в списке - Владимир Евтушенков, Игорь Зюзин, Константин Струков, Альберт Авдолян, Игорь Кудряшкин, Эдуард Чухлебов, сенатор РФ и шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион Никита Нагорный, телеведущая Юлия Барановская и юморист Михаил Галустян.

- Тринадцать российских финансовых организаций с 17 марта 2025 года будут отключены от SWIFT. В их числе - "Ак барс", "Уралсиб", "Точка", "Синара", Росэксимбанк, Национальный резервный банк.

- ЕС запретит полеты на свою территорию авиакомпаниям третьих стран, которые будут выполнять перевозки внутри России.

- Евросоюз усиливает ограничения поставок 53 компаниям из России и других стран товаров двойного назначения. Расширен запрет на поставки товаров, технологий и услуг для выполнения нефтяных проектов в России. Также предусмотрены дополнительные ограничения на поставки из России первичного алюминия.

- Евросоюз впервые вводит запрет на транзакции для финансовых институтов, учрежденных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ.

- Взрывы произошли на территории консульства РФ в Марселе. По данным Le Parisien, сработали два из трех брошенных самодельных устройств, третье уничтожили саперы. Издание сообщает, что никто не пострадал. В МИД РФ заявили о признаках теракта.

- Владимир Путин и Си Цзиньпин провели продолжительный телефонный разговор. Президент РФ проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах.

- Великобритания расширила санкции в отношении РФ. В санкционный список включены президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, автодилерская группа "Авилон" и ее бывший президент Андрей Павлович, а также бенефициар дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский, УК "Сибантрацит" и группа "Русская энергия", гендиректор "Акрон Холдинга" Павел Морозов.

- Россия и США на этой неделе проведут полноценный раунд переговоров по устранению проблем в работе дипмиссий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России.