Поиск

Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Санкции ЕС и Великобритании в отношении России, взрывы на территории консульства РФ в Марселе, грядущий раунд переговоров по вопросам работы дипмиссий США и РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В санкционные списки внесены 48 физических лиц и 35 организаций, а также 74 танкера из "теневого флота". Под ограничения попали, в частности, гендиректор ОАК Вадим Бадеха, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор "Туламашзавода" Евгений Дронов. Также в списке - Владимир Евтушенков, Игорь Зюзин, Константин Струков, Альберт Авдолян, Игорь Кудряшкин, Эдуард Чухлебов, сенатор РФ и шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион Никита Нагорный, телеведущая Юлия Барановская и юморист Михаил Галустян.

- Тринадцать российских финансовых организаций с 17 марта 2025 года будут отключены от SWIFT. В их числе - "Ак барс", "Уралсиб", "Точка", "Синара", Росэксимбанк, Национальный резервный банк.

- ЕС запретит полеты на свою территорию авиакомпаниям третьих стран, которые будут выполнять перевозки внутри России.

- Евросоюз усиливает ограничения поставок 53 компаниям из России и других стран товаров двойного назначения. Расширен запрет на поставки товаров, технологий и услуг для выполнения нефтяных проектов в России. Также предусмотрены дополнительные ограничения на поставки из России первичного алюминия.

- Евросоюз впервые вводит запрет на транзакции для финансовых институтов, учрежденных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ.

- Взрывы произошли на территории консульства РФ в Марселе. По данным Le Parisien, сработали два из трех брошенных самодельных устройств, третье уничтожили саперы. Издание сообщает, что никто не пострадал. В МИД РФ заявили о признаках теракта.

- Владимир Путин и Си Цзиньпин провели продолжительный телефонный разговор. Президент РФ проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах.

- Великобритания расширила санкции в отношении РФ. В санкционный список включены президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, автодилерская группа "Авилон" и ее бывший президент Андрей Павлович, а также бенефициар дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский, УК "Сибантрацит" и группа "Русская энергия", гендиректор "Акрон Холдинга" Павел Морозов.

- Россия и США на этой неделе проведут полноценный раунд переговоров по устранению проблем в работе дипмиссий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Теннисистка Мирра Андреева стала первой ракеткой России.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что РФ не будет возражать против европейских миротворцев на Украине

Трамп заявил, что США заинтересованы в российских редкоземельных металлах

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Неблагоприятные условия для накопления влаги на полях юга России пока сохраняются

Под британские санкции попал президент "ЭР-Телеком Холдинга" Кузяев

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и олимпийского чемпиона Нагорного

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Путин рассказал председателю КНР о российско-американских контактах

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });