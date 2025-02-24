Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Биогибридная рука, открытие гробницы Тутмоса II в Египте, а также генная терапия для слепых детей

Фото: Paul Chinn/The San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Медики из Королевского колледжа Лондона смогли вернуть зрение в одном глазу четырем детям с наследственной дистрофией сетчатки. В этом помог вирусный вектор, который доставил работающий ген в сетчатку. До лечения пациенты могли различать только свет, а через 3,5 года после терапии уже могли выполнять простые визуальные задания. Ко времени обследования зрение в нелеченом глазу было полностью утрачено. В настоящее время известны 26 генов, дефект в которых может вызвать поражение зрения.

- Американские врачи сообщили о 18-летней ремиссии у пациентки с нейробластомой (опухоль периферической нервной системы, чаще всего она расположена в надпочечниках, средостении и шее) после лечения модифицированными T-лимфоцитами. Медики говорят, что это самая долгая ремиссия у пациента с раком после CAR-T-клеточной терапии. За время ремиссии женщина даже родила двух здоровых детей. При CAR-T-терапии применяются модифицированные T-клетки пациента. Чтобы они распознавали опухоль, к ним прикрепляют рецептор CAR (химерный рецептор антигена), который узнает антигены на поверхности опухолевых клеток.

- Японцы создали роботизированную руку длиной 18 см с пятью пальцами, в которой движение обеспечивается за счет мышц, искусственно выращенных из человеческих клеток. Роборука смогла независимо шевелить каждым пальцем и даже перемещать небольшие предметы, например наконечник для пипетки. Основной компонент устройства – новый тип мышечного актуатора. Вместо одной крупной мышцы с большим сечением в нем применяется несколько тонких и длинных полосок, объединенных в пучок. В будущем планируется добавить разгибательные движения, внедрив дополнительные актуаторы, работающие как разгибатели пальцев.

- В Египте открыли гробницу царя Тутмоса II – фараона XVIII династии, правившего страной в начале XV века до нашей эры. Принято считать, что его правление длилось около 13 лет. Сильно пострадавшую от затоплений древнюю усыпальницу нашли еще в 2022 году. Как отмечается, в Фиванском некрополе после обнаружения в 1922 году усыпальницы Тутанхамона царских гробниц еще не находили. Поначалу исследователи думали, что гробница была построена для кого-то из членов царской семьи. На то, что она принадлежала самому Тутмосу II, указали в первую очередь артефакты с надписями. На фрагментах алебастровых сосудов ученые нашли упоминания покойного царя и его главной жены – царевны Хатшепсут.

- Японские ученые воспользовались технологией редактирования генома CRISPR-Cas9 и прицельно удалили лишнюю хромосому в клеточных культурах фибробластов и индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с трисомией 21 с выходом почти в 40%. Авторы показали возможность удаления лишней материнской хромосомы в культурах человеческих клеток с трисомией по 21 хромосоме, которая служит причиной синдрома Дауна. Исследователям удалось прицельно удалить лишнюю хромосому в части клеток обеих линий. Это подтверждает концепцию того, что CRISPR-Cas9 может стать основой для коррекции хромосомного набора при синдроме Дауна.

- Опрос 13 205 пожилых жителей США из восьми штатов (каждый седьмой из респондентов пережил развод родителей в возрасте до 18 лет) показал, что это травмирующее психику ребенка событие в 1,61 раза повышает вероятность перенести инсульт после 65 лет почти так же, как диабет и депрессия. Исследователи предположили, что сильный длительный стресс у детей из-за развода родителей приводит к нарушению работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и, как следствие, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

- Что будет если пожить без мобильного интернета две недели? Оказалось, что такой опыт существенно улучшает субъективные показатели благополучия и психического здоровья, а также объективную способность к концентрации внимания. Однако далеко не всем удается перенести отсутствие мобильного интернета. Из 266 человек, установивших приложение с блокировкой доступа в интернет, только 119 продержались с отключенным мобильным интернетом по меньшей мере 10 дней.

- Физики установили нижнее ограничение на пространственный размер волнового пакета нейтрино. Для этого они наблюдали за распадами ядер бериллия, встроенных в высокоточный сверхпроводящий туннельный переход.

- Как китайские биологи получают мышат от двух отцов и зачем продолжают свои исследования — даже после того, как в 2023 году их японские коллеги придумали гораздо более эффективный метод. Об этом подробно рассказывается в этой статье.