Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Крысы-сомелье, родительство как нейропротектор, а также стекловидный мозг древнего жителя Геркуланума

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Из крыс могли бы получиться неплохие сомелье, выяснили ученые из Австрии и Великобритании. Они научили самцов домашних крыс (Rattus norvegicus domestica) различать два вида белого вина – Рислинг и Совиньон Блан. Грызуны распространили эти знания даже на новые образцы этих вин. Несмотря на то, что выборка была очень маленькой, результаты у всех испытуемых были схожи. Ученые пришли к выводу, что их наблюдения можно распространить на самцов лабораторных крыс в целом, но пока не ясно, применимы ли они к самкам.

- Американские врачи выявили спинальную мышечную атрофию у плода и приняли решение начать терапию во внутриутробном периоде. Матери назначили препарат рисдиплам. Сейчас ребенку два с половиной года, и никаких проявлений болезни у него не было и нет. СМА – группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов спинного мозга, которое приводит к прогрессивному развитию атрофии мышц, в том числе обеспечивающих дыхание. Является одной из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. Причиной является мутация гена SMN1.

- Космический аппарат Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace 2 марта совершил посадку на Луну и передал на Землю первый кадр.

- Тем временем компания Intuitive Machines вновь собралась штурмовать южный полюс Луны и на этот раз доставит туда при помощи своего посадочного модуля буровую установку, модель-попрыгунчик и пару роверов. 27 февраля состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с лунным модулем IM-2 (или "Афиной"), который доставит экспериментальную установку PRIME-1, оснащенную масс-спектрометром и буром, в область южного полюса Луны. Бур способен брать пробы реголита для оценки его состава и содержания летучих веществ с глубины до одного метра. Вместе с модулем в космос были запущены автоматическая станция NASA Lunar Trailblazer и частные аппараты Odin и Chimera.

- В 2021 году почти 750 тысяч человек во всем мире покончили с собой, и мужчин среди них было почти вдвое больше, чем женщин. Самые высокие показатели смертности от самоубийств оказались в Восточной Европе, за ней следовала Африка южнее Сахары. Средний возраст на момент смерти от суицида с 1990 по 2021 год увеличился с 43,0 до 47,0 года у мужчин и с 41,9 до 46,9 года у женщин.

- В георадарных записях марсохода "Чжужун" ученые нашли признаки наклонно залегающих подповерхностных слоев осадочных пород. Вероятно, эти отложения формировались десятки миллионов лет, постепенно выдвигаясь в древний марсианский океан.

- К грузинским нейрохирургам поступила пациентка с подозрением на запущенное злокачественное новообразование мозга. В ходе операции вместо опухоли врачи обнаружили 15-сантиметрового живого взрослого свиного цепня.

- Родительство обладает нейропротективным действием и увеличением функциональных связей мозга. К такому выводу пришли ученые из трех стран при анализе МРТ 37 тысяч человек. Функциональную связанность структур головного мозга наблюдали у женщин и мужчин, значит позитивный эффект обусловлен не беременностью и родами, а уходом за детьми.

- На окраинах Солнечной системы есть Великая Спираль – так можно назвать новооткрытую структуру внутренней части облака Оорта, которая ранее казалась просто диском. Облако Оорта представляет собой скопление ледяных тел во внешней части Солнечной системы, на расстоянии от тысячи до ста тысяч астрономических единиц от Солнца. Спиральная структура с двумя рукавами у внутреннего облака Оорта выглядит весьма стабильной и существует долгое время. Однако понаблюдать ее напрямую – дело нелегкое. Исследования облака Оорта крайне важны для планетологов, занимающихся реконструкцией процесса формирования Солнечной системы.

- Итальянские и немецкие ученые вернулись к исследованию стекловидной массы, в которую превратился головной мозг жителя Геркуланума, погибшего в 79 году нашей эры при извержении Везувия. Тело древнего жителя на короткое время нагрелось до очень высокой температуры – свыше 510 градусов Цельсия – из-за горячего вулканического облака из газа и пепла. А затем оно начало резко остывать, что привело к превращению мозга в стекловидную массу.

- Гигантские числа, которые опасно себе представить и история поиска темной материи, который продолжается уже сто лет – в этом материале можно узнать о пяти февральских новинках научно-популярной литературы.

- Когда и как наблюдать сближение Луны и Венеры, максимальную элонгацию Меркурия и объекты глубокого космоса – N+1 рассказывает, почему стоит присмотреться к этим астрономическим событиям.