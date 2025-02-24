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Канада расширила санкции против РФ, добавив в списки более 70 физлиц и юрлиц

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Канадские власти в понедельник добавили в санкционные списки, связанные с Россией, более 70 физлиц и юрлиц, говорится на сайте правительства Канады.

Среди физлиц, попавших под эти ограничения, - министр энергетики России Сергей Цивилев и замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

Кроме того, санкции введены против журналиста и ведущего Владимира Познера и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

В список юрлиц попали, в том числе фонд имени Ахмата Кадырова и детский центр "Артек". В нем также фигурируют иностранные компании, в частности иранская авиакомпания Iran Air.

Помимо этого, власти Канады внесли в санкционный список более 100 судов, большинство из которых - нефтяные танкеры.

Канада Сергей Цивилев Анна Цивилева Владимир Познер Елена Вяльбе Iran Air Артек
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