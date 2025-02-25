Рубио заявил, что США обсудят с РФ ее шаги по разрешению конфликта на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США на следующей встрече с представителями России намерены обсудить, что готова сделать Москва для урегулирования украинского кризиса, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Breitbart News.

"Следующий шаг - это когда-нибудь встретиться с ними (представителями России - ИФ) снова, с нужной группой людей (...) и начать обрисовывать в общих чертах, что нужно сделать России, чтобы остановить войну", - сказал он.

Рубио отметил, что аналогичный вопрос стоит задать и представителям Украины, так как невозможно остановить конфликт, если на это не согласятся обе стороны.

По словам главы Государственного департамента США, на встрече в Эр-Рияде российская сторона заявила, что заинтересована в прекращении конфликта на Украине при определенных условиях.

"Мы не обсуждали, каковы были эти условия", - сообщил Рубио.

Он отметил: "Независимо от того, сколько на это потребуется дней, недель или еще чего, мы собираемся начать этот процесс".

"Это может и не сработать, но зачем кому-то критиковать президента Трампа за то, что он хочет положить конец войне, которая стоила миллиарды долларов, сотни тысяч жизней и огромные и непрекращающиеся человеческие страдания", - заключил американский госсекретарь.