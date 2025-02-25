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Макрон призвал Трампа использовать политику сдерживания в переговорах с Путиным

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что президент США Дональд Трамп должен использовать политику сдерживания в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив важность работы над достижением мира на Украине.

"По моему впечатлению, встретиться с президентом Путиным и говорить, даже если вы не согласны с ним, это хорошо", - заявил Макрон в ночь на вторник на совместной с президентом Трампом пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом он пояснил, что с тех пор, как сам прервал общение с российским президентом, произошли большие перемены, так как в США "появились новая администрация, новый контекст, и есть хорошие основания для возобновления контактов со стороны президента Трампа".

Макрон рекомендовал американскому президенту и его команде в переговорах с российским лидером "быть сильным и иметь способности по сдерживанию".

"Я убежден, что Соединенные Штаты обладают возможностями добиться успеха", - сказал он.

По словам французского лидера, "полезно дискутировать, вести переговоры, чрезвычайно важно работать над достижением мира", но "нужно пытаться для начала добиться чего-либо, что может быть оценено и проверено".

Франция Эммануэль Макрон США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
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