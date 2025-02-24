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Макрон заверил Трампа, что Европа усилит свою оборону

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник заверил его в готовности Европы усилить свою оборону и предоставить Украине гарантии безопасности.

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"Европа готова стать более сильным партнером (Соединенных Штатов) и сделать больше в плане обороны", - заявил Макрон перед представителями СМИ до переговоров двух лидеров.

Французский президент назвал целью европейских стран построение "прочного и устойчивого мира на Украине".

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При этом Макрон выразил пожелание к США усилить вовлеченность в обеспечение гарантий мира на Украине. Он добавил, что Киев должен участвовать в переговорах о прекращении военных действий на украинской территории.

Макрон также заявил, что для недопущения новых конфликтов в Европе необходимо сдерживание России.

"Мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине", - подчеркнул он.

По словам французского лидера "европейцы готовы действовать вплоть до направления своих войск" с миротворческой миссией, чтобы гарантировать соблюдение мира на Украине.

Эммануэль Макрон Дональд Трамп Европа Украина Россия
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