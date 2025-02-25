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Премьер Грузии назвал посла ЕС соучастником насилия в стране

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал посла Евросоюза Павла Герчинского соучастником насилия в стране в последние месяцы.

"Этот человек ни разу не осудил насильственные митинги в Грузии, исходя из этого, он также является соучастником насилия", - сказал Кобахидзе во вторник журналистам.

Он заявил и о том, что за несколько дней до парламентских выборов в октябре прошлого года Герчинский открыто призвал грузинских избирателей к голосованию против правящей партии "Грузинская мечта".

"Он, в частности, заявил тогда, что усилиями действующих властей был приостановлен процесс евроинтеграции Грузии, поэтому необходима максимальная мобилизация избирателей. Это был прямой призыв отдать голоса на выборах против "Грузинской мечты". Посол был вовлечен в агитацию в пользу радикальной оппозиции", - подчеркнул Кобахидзе.

Накануне посол Герчинский заявил журналистам в Тбилиси, что Евросоюзе не может смириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием населения, продолжающимися почти три месяца.

"Именно поэтому мы работаем над введением санкций в отношении тех, кто ответствен за нарушение прав человека в Грузии", - сказал посол.

Ираклий Кобахидзе ЕС Грузия Павел Герчинский
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