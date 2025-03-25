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Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%
Фото: Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фондовый индекс S&P 500 может опуститься до 5300 пунктов в ближайшие три-четыре месяца на фоне ухудшения настроений американских потребителей, полагает главный стратег UBS Investment Bank Бхану Баведжа.

24 марта индикатор закрылся на отметке 5767,57 пункта. Прогноз предусматривает падение на 9% с этого значения.

Баведжа отметил ухудшение таких показателей как ожидания населения в плане занятости и расходов, а также потребительского доверия в США.

"Если бы три месяца назад кто-то сказал, что экономика США замедлится, его бы подняли на смех, - отметил эксперт. - Теперь же нехватка мигрантов и отсутствие дополнительных фискальных стимулов находят отражение в данных".

При этом UBS позитивно смотрит на американские облигации, поскольку замедление экономики снижает инфляционные риски. Баведжа полагает, что двухлетние госбонды США сейчас более привлекательны, чем десятилетние, поскольку долгосрочные бумаги испытывают давление из-за сокращения спроса иностранных инвесторов на американский госдолг.

UBS США Бхану Баведжа S&P 500
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