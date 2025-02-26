В Польше создана новая военная бригада у границы с Калининградской областью

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши завершилось формирование 16-й моторизованной бригады, сообщила пресс-служба польского Министерства национальной обороны.

"16-я моторизованная бригада - самое молодое воинское подразделение в составе 16-й Поморской механизированной дивизии. Формирование началось весной 2024 года. Всего за 11 месяцев сюда прибыло более 600 солдат", - говорится в сообщении.

"После формирования бригада становится крупнейшим воинским подразделением в Варминьско-Мазурском воеводстве, в ее составе будут служить несколько тысяч солдат", - добавили в ведомстве.

Основу вооружения 16-й моторизованной бригады составят колесные бронетранспортеры Rosomak, а также танки К2 и самоходные зенитные комплексы Poprad.

Варминьско-Мазурское воеводство граничит на севере с Калининградской областью России (208,3 км).