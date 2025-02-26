Japan Post планирует продать акции Japan Post Bank на $4 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Japan Post Holdings планирует продать акции Japan Post Bank на общую сумму порядка 600 млрд иен (более $4 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, почтовая служба, в число акционеров которого входит государство, планирует сократить свою долю в банке ниже 50%. В настоящее время она составляет 61,5%.

Также Japan Post Bank планирует начать выкуп своих акций.

Официальное объявление может состояться уже на этой неделе.

Котировки акций Japan Post Bank снизились на 1,5% по итогам торгов в среду, в то время как Japan Post – выросли на 0,6%.