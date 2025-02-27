Japan Post в марте продаст акции Japan Post Bank и сократит свою долю ниже 50%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Japan Post Bank продаст 361,8 млн своих акций, которые в настоящее время принадлежат материнской структуре Japan Post Holdings, в период с 10 по 12 марта, сообщил банк.

В случае наличия достаточного спроса объем размещения может быть увеличен на 54,3 млн акций. Исходя из котировок на закрытие торгов в четверг (1524 иены), общая сумма продажи может составить около 634 млрд иен ($4,25 млрд).

В результате доля Japan Post, в число акционеров которого входит государство, в банке сократится до 49,9% по сравнению с нынешними 61,5%.

Также Japan Post Bank объявил о намерении выкупить свои акции на сумму до 20 млрд иен на следующей неделе. Кроме того, он проведет buyback еще на 40 млрд иен в марте после окончания продажи бумаг банка почтовой службой.

Акции Japan Post Bank в четверг подорожали на 1,2%, Japan Post – на 0,4%. Рыночная стоимость первой компании составляет сейчас около 5,5 трлн иен, второй - 5,17 трлн иен.