Лидером фракции СДПГ в Бундестаге стал Ларс Клингбайль

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Новым лидером фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге избрали Ларса Клингбайля после того, как Рольф Мютцених объявил об отставке после недавних парламентских выборов, сообщают в среду немецкие СМИ.

"Роль парламентской группы будет иной. Перед нами - вызов, потому что ультраправые силы в этом парламенте стали намного сильнее", - заявил Клингбайль после назначения.

Он подчеркнул, что и теперь фракция СДПГ не откажется от своей чёткой позиции в отношении отказа от сотрудничества с "Альтернативой для Германии" (АдГ).

По данным журнала Der Spiegel, за кандидатуру Клингбайля проголосовали 95 депутатов при 13 голосах против, трёх воздержавшихся и двух недействительных голосах. Таким образом, рейтинг его одобрения составляет 85,6%.

В социальных сетях парламентская группа СДПГ поздравила Клингбайля с новой должностью и поблагодарила уходящего Мютцениха.

По словам Клингбайля, в его ближайших планах поговорить с Фридрихом Мерцем, лидером победившего на выборах в Бундестаг альянса ХДС/ХСС и кандидатом на пост канцлера ФРГ, чтобы вместе разработать дорожную карту коалиционных переговоров.

Также он признал, что после неудовлетворительных для его партии результатов воскресных выборов, в ней должны произойти изменения, и пообещал "начать с собственных недостатков".

В минувшее воскресенье в Германии прошли выборы в Бундестаг, победу одержал блок ХДС/ХСС, который поддержали 28,6% избирателей, второе место у АдГ, набравшей 20,8% голосов, на третьем - СДПГ с 16,4%. В Бундестаг также проходят "Зелёные"(11,6% голосов) и "Левые" (8,8%). "Союз Сары Вагенкнехт" и Свободная демократическая партия не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.