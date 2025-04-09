"Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг популярности среди партий в ФРГ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ, AfD) впервые в своей истории возглавила рейтинг популярности политических сил в стране, сообщают европейские СМИ со ссылкой на опрос Ipsos, проведенный 4-5 апреля среди примерно тысячи человек.

Поддержку АдГ выразили 25% респондентов. Альянс Христианского-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) , который возглавляет потенциально будущий канцлер Фридрих Мерц ухудшил показатели до 24%. У "зеленых" и левых - по 11% голосов, у остальных партий - либо 5%, либо меньше.

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель, комментируя результаты опроса, указала на то, что "граждане хотят политических изменений, а не чтобы "все было как обычно" с коалицией между ХДС/ХСС и СДПГ".

В феврале альянс ХДС/ХСС одержал победу на досрочных выборах в Бундестаг, набрав 28,6% голосов, второе место у "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 20,8%. На третьем месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уходящего в отставку канцлера Олафа Шольца.

9 апреля альянс ХДС/ХСС и СДПГ после нескольких недель дискуссий договорились о формировании новой правящей коалиции в Бундестаге.