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Литва определится с продлением договора о транзите газа в Калининград в конце года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Литва планирует определиться с возможностью продления договора с Россией о транзите газа в Калининградскую область в конце 2025 года, а сейчас об этом говорить рано, заявил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Его слова приводит bernardinai.lt.

"Договор работает, транзит идет, после этого (истечения договора - ИФ), конечно, будут рассмотрены варианты его продления, возможно, мы будем смотреть, пока еще достаточно ранний вопрос", - заявил министр журналистам.

Срок действия 10-летнего российско-литовского договора о транзите газа через Литву завершается в конце 2025 года.

"Если смотреть исторически, продления и изменения такого контракта всегда происходили, такая классика, скажем так, в конце года. (...) Сегодня констатируем тот факт, что транзит идет по договорам, ведем себя цивилизованно", - добавил глава Минэнерго.

"Этот вопрос касается не только Литвы и Калининградской области, но и является важным для Евросоюза, в этом процессе должны будут участвовать и институты ЕС", - отметил он.

По словам министра, от транзита газа Литва ежегодно получает от России до 20 млн евро, а западные санкции, наложенные на российскую банковскую систему, до сих пор не помешали платежам.

Литва не собирается в одностороннем порядке обострять отношения с Россией, заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас журналистам, комментируя вопрос о возможности расторжения договора.

"Когда дело доходит до любого давления или отсутствия давления, необходимо понимать, что эскалация таких отношений, безусловно, не совсем выгодна для нас как страны. Литва никогда не угрожала своим соседям и не пыталась оказывать давление любыми способами", - сказал Палуцкас. Его слова приводит портал LRT.

"Мы, конечно, не собираемся использовать эти инструменты для совершенно ненужной эскалации", - заявил он.

При этом, если на европейском уровне будет принято решение не продолжать транзит, договор, по словам премьера, не будет продлен.

"Транзит газа - это европейский вопрос, так и должно быть. Если вся Европа решит, что такой транзит газа больше не нужно обеспечивать, это будет сделано", - сказал Палуцкас.

По данным Государственного совета по регулированию энергетики Литвы, в первом полугодии прошлого года объем транзита природного газа составил в общей сложности 12,9 ТВт.ч - на 7,5% больше, чем в первом полугодии 2023 года.

Литовский газотранспортный оператор Amber Grid в 2015 году подписал договор с "Газпромом", по которому Литва обязалась бесперебойно поставлять газ по магистральному трубопроводу, соединяющему столицу Белоруссии - Минск и Калининградскую область.

Литва прекратила импорт российского газа для внутренних нужд в апреле 2022 года.

Amber Grid Газпром Литва Минэнерго Калининградская область Гинтаутас Палуцкас Жигимантас Вайчюнас
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