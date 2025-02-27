Президент Литвы не видит причин не продлевать договор о транзите газа в Калининград

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа не видит оснований, по которым нельзя было бы продлить истекающий в конце 2025 года договор между российским газовым концерном "Газпром" и литовской газотранспортной компанией Amber Grid о транзите газа через Литву в Калининградскую область России. Об этом сообщает 15min.lt.

"Я не вижу причин не продлевать его (контракт - ИФ). Есть вся инфраструктура, есть наши интересы, есть некоторые измененные условия договора, которые в настоящее время более выгодны для Литвы, чем в прежнем договоре. Поэтому мы готовы не создавать дополнительных очагов напряженности, сотрудничать в этой конкретной сфере, но на приемлемых для Литвы условиях", - сказал журналистам Науседа.

Он подчеркнул, что российский эксклав "со всех сторон окружен территорией ЕС, и какое-то сообщение с основной территорией страны должно осуществляться", но это должно происходить "на равноценных условиях, экономически приемлемых для Литвы".

26 февраля глава литовского правительства Гинтаутас Палуцкас заявил, что Литва не собирается обострять отношения с Россией, предупреждая о возможном расторжении договора и оказании таким образом давления на Москву. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что решение о продлении договора будет принято в конце года.

И премьер, и министр отметили, что вопрос транзита не является двусторонним и решение о продлении договора должно приниматься на европейском уровне.

Литовский газотранспортный оператор Amber Grid в конце декабря 2015 года подписал 10-летний договор с "Газпромом", согласно которому Литва обязалась бесперебойно поставлять газ по магистральному трубопроводу, соединяющему столицу Белоруссии - Минск и Калининградскую область.

Литва прекратила импорт российского газа для внутренних нужд в апреле 2022 года.