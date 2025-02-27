Поиск

Президент Литвы не видит причин не продлевать договор о транзите газа в Калининград

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа не видит оснований, по которым нельзя было бы продлить истекающий в конце 2025 года договор между российским газовым концерном "Газпром" и литовской газотранспортной компанией Amber Grid о транзите газа через Литву в Калининградскую область России. Об этом сообщает 15min.lt.

"Я не вижу причин не продлевать его (контракт - ИФ). Есть вся инфраструктура, есть наши интересы, есть некоторые измененные условия договора, которые в настоящее время более выгодны для Литвы, чем в прежнем договоре. Поэтому мы готовы не создавать дополнительных очагов напряженности, сотрудничать в этой конкретной сфере, но на приемлемых для Литвы условиях", - сказал журналистам Науседа.

Он подчеркнул, что российский эксклав "со всех сторон окружен территорией ЕС, и какое-то сообщение с основной территорией страны должно осуществляться", но это должно происходить "на равноценных условиях, экономически приемлемых для Литвы".

26 февраля глава литовского правительства Гинтаутас Палуцкас заявил, что Литва не собирается обострять отношения с Россией, предупреждая о возможном расторжении договора и оказании таким образом давления на Москву. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что решение о продлении договора будет принято в конце года.

И премьер, и министр отметили, что вопрос транзита не является двусторонним и решение о продлении договора должно приниматься на европейском уровне.

Литовский газотранспортный оператор Amber Grid в конце декабря 2015 года подписал 10-летний договор с "Газпромом", согласно которому Литва обязалась бесперебойно поставлять газ по магистральному трубопроводу, соединяющему столицу Белоруссии - Минск и Калининградскую область.

Литва прекратила импорт российского газа для внутренних нужд в апреле 2022 года.

Гитанас Науседа Газпром Amber Grid Литва Калининградская область Гинтаутас Палуцкас Жигимантас Вайчюнас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Основатель Рабочей партии Курдистана Оджалан призвал к ее роспуску

Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль получил 33 заложников по условиям перемирия с ХАМАС

Во Франции заявили, что еще до Трампа обсуждали с Киевом добычу украинских полезных ископаемых

Во Франции заявили, что еще до Трампа обсуждали с Киевом добычу украинских полезных ископаемых

В МИД КНР заявили о тщетности попыток США ослабить связи Китая и России

В Приднестровье заявили о достигнутой при содействии РФ договоренности по газу

И.о. премьера Сербии пообещал поддержку Республике Сербской после вердикта Додику

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });