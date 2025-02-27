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Основатель Рабочей партии Курдистана Оджалан призвал к ее роспуску

Его заявление, сделанное в тюрьме, цитируют турецкие СМИ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Основатель Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие и прекратить свою деятельность, сообщают турецкие СМИ.

"Я призываю вас созвать ваш конгресс (...) и принять решение: все группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься", - говорится в заявлении Оджалана, которое зачитали представители Народной партии равенства и демократии, которые посетили его в тюрьме.

Он отметил, что роспуск организации необходим, так как, по его словам, она возникла в 20-м веке - в "период интенсивного насилия, двумя мировыми войнами, ростом и крахом реального социализма, холодной войны и отрицания курдской идентичности". Оджалан отметил, что ситуация изменилась, и РПК "достигла конца своего срока существования, поэтому ее роспуск необходим".

Сотрудники турецких спецслужб задержали Оджалана в феврале 1999 года в Кении, позже суд приговорил его к смертной казни. В 2002 году суд государственной безопасности Турции принял решение заменить смертный приговор пожизненным тюремным заключением.

РПК признана террористической организацией в Турции.

Турция РПК Абдулла Оджалан
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