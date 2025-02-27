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Трамп уверен, что Путин будет выполнять обязательства в случае украинского урегулирования

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин будет выполнять обязательства, если конфликт на Украине будет урегулирован.

"Думаю, он будет выполнять то, что пообещает", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли он доверять Путину в том, что касается украинского кризиса.

Американский президент также считает, что если украинский конфликт будет разрешен, боевые действия не возобновятся.

США Дональд Трамп Владимир Путин Украина обязательства
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