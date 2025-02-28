Трамп считает, что украинский конфликт разрешится быстро или не разрешится вовсе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, если урегулирования конфликта на Украине не удастся достичь быстро, он может не завершится вовсе.

"Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Американский лидер вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня на Украине, а затем достигнуть мирного соглашения.

Он также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин будет выполнять обязательства в случае украинского урегулирования.