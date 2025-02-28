Состояние здоровья папы римского улучшается

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск провёл спокойную ночь, состояние его здоровья постепенно улучшается, сообщает в пятницу Зал печати Святого престола.

"Как и в последние дни, ночь прошла спокойно, и сейчас папа отдыхает", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой Ватикана в пятницу.

В документе уточняется, что сейчас Франциск продолжает проходить физиотерапию с использованием кислородного аппарата. Сообщается, что в связи со сложностью клинической картины для уточнения прогноза понадобится ещё несколько дней наблюдений.

В четверг пресс-служба сообщала, что Папа римский провёл молитву в часовне клиники и принял причастие.

В январе понтифик заболел бронхитом. Его госпитализировали 14 февраля в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.