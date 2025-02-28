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Ученые сообщили, что США воссоздают на авиабазе в Британии хранилища для ядерного оружия

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты реконструируют на авиабазе Лейкенхит в Англии подземные хранилища типа WS3, предназначенные для размещения ядерных авиабомб, следует из доклада Федерации американских ученых.

Американское ядерное оружие было выведено с базы в 2008 году. На данный момент там размещены только многоцелевые истребители ВВС США F-15E и F-35A, способные нести ядерные авиабомбы.

"По состоянию на февраль 2025 года нет никаких известных публичных указаний на то, что ядерное оружие было развернуто на британской авиабазе Лейкенхит. Мы полагаем, что возвращение ядерной миссии (авиабазе) предназначено в первую очередь в качестве запасного варианта, а не для развертывания оружия сейчас", - говорится в докладе.

При этом указывается, что еще в 2023 финансовом году США выделили средства на модернизацию хранилищ для "специального оружия" на авиабазе Лейкенхит. "Термин "специальное оружие" используется правительством США, когда речь идет о ядерном оружии", - подчеркивается в докладе.

По данным Федерации американских ученых, в настоящее время около 100 тактических бомб находятся в подземных хранилищах на шести авиабазах союзников США по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

США Великобритания Лейкенхит
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