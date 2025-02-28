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Трамп решит, может ли в дальнейшем работать с Зеленским

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп определит, может ли в дальнейшем предпринять новые попытки заключить договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в пятницу американский министр финансов Скотт Бессент.

"Президент Трамп решит, может ли он дальше вести переговоры о сделках с Зеленским", - сказал он в эфире Bloomberg TV.

Бессент раскритиковал Зеленского за споры с Трампом перед журналистами ранее в пятницу в Белом доме. "Нельзя на публике проводить таким образом переговоры с президентом США", - заявил он.

Министр отметил, что во время недавнего визита в Киев у него самого были "эмоциональные разговоры" с Зеленским, однако они проходили за закрытыми дверями.

Дональд Трамп США Владимир Зеленский Украина
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