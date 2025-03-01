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Австралийский премьер заявил о бессрочной поддержке Украины после встречи Трампа с Зеленским

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе после встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского заявил, что Австралия намерена продолжить оказывать поддержку и помощь Украине.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - цитирует Альбанезе телеканал CNN.

Он добавил, что эта поддержка отвечает национальным интересам Австралии.

Альбанезе также сказал, что мир на Украине возможен.

Некоторые европейские лидеры также выступили в защиту Зеленского после жесткой критики, которой его подверг Трамп на встрече в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в интервью CNN заявил, что не уверен в том, что Зеленский заинтересован в заключении мирного соглашения для завершения украинского конфликта, а встреча двух президентов "потерпела фиаско".

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома и завершилась острой перепалкой. В результате не было подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых и отменена совместная пресс-конференция лидеров.

Энтони Альбанезе Дональд Трамп Владимир Зеленский Австралия США Украина
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