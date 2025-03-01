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Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Абхазии превысила 70%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей во втором туре выборов президента Абхазии составила более 70%, всего проголосовали порядка 100 тыс. избирателей, сообщил на брифинге в субботу председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан.

Ранее глава ЦИК заявил, что выборы признаны состоявшимися, на 15:00 по местному времени (14:00 по Москве) в них приняли участие 43% избирателей - 62 тыс. 852 человека. В Абхазии выборы считаются состоявшимся, если на них проголосовали не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

По словам Маршана, мониторинг выборов осуществляют порядка 120 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

На высший пост в республике претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре выборов - вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

Предварительные итоги выборов абхазский ЦИК объявит в воскресенье.

Центризбирком Абхазия Бадра Гунба Дмитрий Маршан
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