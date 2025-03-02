Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 марта

Стрельба на выборах в Абхазии, Лондон предоставил новый кредит Киеву, Овечкин снова сократил отставание от Грецки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Гунба заявил о победе во втором туре выборов президента Абхазии. По предварительным данным, он набрал более половины голосов.

- В Абхазии неизвестные напали на избирательный участок. Ранены два человека.

- Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Он отличился в домашнем для "Вашингтона" матче против команды "Тампа-Бэй".

- Британия и Украина подписали соглашение о кредите Киеву на $3 млрд. Кир Стармер обещал поддерживать Киев, сколько потребуется.