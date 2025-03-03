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Глава ЕК проинформирует европейских лидеров о своем плане перевооружения Европы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что во вторник проинформирует письмом государства-члены ЕС о своем плане перевооружения Европы перед его обсуждением 6 марта на внеочередном саммите Евросоюза.

"Завтра я письмом проинформирую государства-члены об этом плане по перевооружению Европы. Нам нужно сильное увеличение наших средств для обороны. Мы хотим прочного мира. Но прочный мир может основываться только на силе, а сила начинается с нас самих, нужно, чтобы мы были сильными", - сказала глава ЕК журналистам в понедельник в Брюсселе.

По ее словам, в настоящее время она вместе с председателем Европейского совета Антониу Коштой активно готовится к внеочередному саммиту 6 марта.

Накануне после совещания европейских лидеров в Лондоне фон дер Ляйен сообщила, что представит им на этом заседании Европейского совета "всеобъемлющий план того, как перевооружить Европу".

ЕК Урсула фон дер Ляйен
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