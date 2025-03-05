Елисейский дворец опроверг планы Макрона поехать в Вашингтон вместе с Зеленским

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует посетить Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил Елисейский дворец.

Новый визит Макрона в Вашингтон "не предусматривается на данной стадии", цитирует Le Figaro коммюнике.

Ранее 5 марта пресс-секретарь французского правительства Софи Прима сообщила, что "рассматривается вариант, что в случае необходимости" Макрон снова посетит Вашингтон вместе с президентом Зеленским и премьер-министром Великобритании.

На прошлой неделе Стармер и Макрон посетили Вашингтон, где встретились с президентом США Дональдом Трампом. На обеих встречах одной из главных тем была Украина.