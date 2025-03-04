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КНР добавила 10 компаний из США в список ненадежных из-за продажи оружия Тайваню

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китайские власти приняли решение добавить 10 компаний из США в список ненадежных юрлиц в связи с поставками оружия на Тайвань, сообщает во вторник The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В ведомстве указали, что "эти 10 компаний, несмотря на решительное недовольство Китая, занимались продажей оружия Тайваню или осуществляли так называемое военно-техническое сотрудничество".

Среди попавших в список ненадежных - Teledyne Brown Engineering, S3 AeroDefense и Cubic Corporation.

В министерстве отметили, что Китай всегда "с осторожностью относится к списку ненадежных юрлиц и добавляет в него только небольшое количество иностранных компаний, представляющих угрозу национальной безопасности".

Китай США Тайвань
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