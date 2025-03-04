Из США депортируют более 2 тысяч граждан Армении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Власти Армении осведомлены о намерении Вашингтона депортировать из США более 2 тысяч армян, заявил на пресс-конференции главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян.

"Этих лиц неправильно называть диаспорой. Они являются гражданами Армении, у которых нет прав на пребывание в США. Речь идет о намерении депортировать более двух тысяч граждан Армении", - сказал Синанян.

По его словам, реальная цифра может быть намного выше, "это всего лишь первая партия", нет данных о количестве уже выдворенных.