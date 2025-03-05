Саммит ЕС обсудит 6 марта отношения с Украиной в новой международной обстановке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Международный контекст вокруг Украины изменился, саммит Евросоюза 6 марта это обсудит, при этом ЕС намерен усилить помощь Киеву, заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"Несмотря на то, что стартовым моментом для обсуждения Украины будет то, что контекст изменился, важно подчеркнуть, что позиция Европейского союза по отношению к Украине (...) не поменялась", - сказал он, представляя повестку внеочередного саммита.

"И так как контекст изменился, нужно будет принять к сведению это развитие, которое, возможно, приведет к прекращению огня и, может быть, к соглашению о мире. Мы все хотим, чтобы мир был восстановлен, но Европейский союз желает, чтобы это был справедливый и устойчивый мир. И мы рассчитываем, что Европейский совет напомнит о некоторых принципах, которые должны быть соблюдены при этом новом развитии и любом будущем соглашении", - продолжил чиновник.

По его словам, Евросовет готовит "очень ясное послание, которое по сути не отличается от сказанного ранее, но в котором подтверждение поддержки Украины будет усилено". Это будет означать, что ЕС примет участие в укреплении Украины сейчас и в будущем.

Отметив, что ЕС является крупнейшим донором Украины, в том числе в оказании военной поддержки, высокопоставленный источник сообщил, что широкое большинство государств-членов союза выражает намерение оказывать Киеву дополнительную помощь.

Собеседник СМИ считает, что обсуждение поддержки Украины логично подводит к теме гарантий безопасности. Любое мирное соглашение, по его словам, должно опираться на гарантии безопасности, поэтому следует размышлять о возможном участии Европейского союза в таких гарантиях.

В этом плане в Евросовете видят две основные составляющие. Во-первых, помощь Украине и ее вооруженным силам для усиления страны на случай новой угрозы, и это будет учтено в заключениях саммита. Во-вторых, то, как может Евросоюз помогать или содействовать иным гарантиям безопасности, например, направив в помощь Украине свою миссию.

"Но на данной стадии слишком рано рассуждать о деталях, что должно быть сделано и каковы будут потребности", - уточнил источник.

При этом он признал, что ЕС не может игнорировать изменение контекста вокруг Украины и должен размышлять о том, что может предложить сам в новой ситуации. Дискуссия на саммите не будет последней на данную тему, но важно, чтобы этот разговор был начат, сказал европейский чиновник.