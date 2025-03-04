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Трамп расскажет конгрессменам о возрождении "американской мечты"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Центральной темой выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом будут инициативы, которые приведут, по его мнению, к значительным позитивным изменениям в жизни его сограждан, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

"Темой речи Трампа станет возрождение "американской мечты", - сказал телеканалу высокопоставленный чиновник администрации США.

Также ожидается, что президент призовет Конгресс выделить дополнительное финансирование для безопасности на границе и для депортаций нелегалов.

"Вероятно, президент сосредоточится на вопросах иммиграционной политики, на новых пошлинах, а также на работе департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению бюджета и персонала", - сообщили телеканалу на прошлой неделе в администрации Трампа.

Ранее во вторник в Белом доме сообщили, что на мероприятие приглашены гости, которые ощутили на себе достижения Трамп на посту президента в первый срок, а также за короткое время второго срока. В частности, на мероприятие приглашен освобожденный в феврале Марк Фогель - ранее осужденный в России бывший сотрудник американского посольства в Москве. Семья Фогеля благодарила Трампа за освобождение заключенного.

В числе гостей также семья пожарного Кори Комператоре, погибшего в июле 2024 года на предвыборном митинге, где произошло покушение на Трампа.

Трамп обратится к Конгрессу США в ночь на среду по московскому времени.

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