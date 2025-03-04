Трамп изложит Конгрессу планы по Украине и возвращению заложников из Газы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В выступлении перед Конгрессом президент США Дональд Трамп представит планы по украинскому урегулированию и освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белм доме.

По словам собеседника телеканала, президент также уделит внимание работе администрации США для того, чтобы добиться освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Трамп обратится к Конгрессу США 4 марта в 20:00 по местному времени (среда 5 марта 04:00 по Москве).