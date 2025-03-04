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Вэнс отметил, что от Украины требуются не публичные заявления, а участие в переговорах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Целью Вашингтона является подключение Киева к переговорам по украинскому урегулированию, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Нам не так важны публичные заявления, которые делает Украина. Нужно чтобы эта страна согласилась на переговоры по мирному решению конфликта", - заявил он журналистам в Конгрессе США.

"Нас больше всего беспокоит именно недостаточное участие в непубличных контактах", - добавил Вэнс

"До сих пор Украина не выражала желания проводить переговоры. Надеемся, что это изменится", - подытожил вице-президент США.

По его словам, "мы достигли точки, когда ни Европа, ни США, ни Украина не могут допустить, чтобы эта война продолжалась еще долго".

Вэнс отметил, что США в случае необходимости могут оказывать давление на все стороны конфликта, чтобы убедить их в необходимости урегулирования.

Также он выразил надежду, что США и Украина вскоре подпишут соглашение о совместной добыче украинских редкоземельных металлов.

США Джей Ди Вэнс Украина
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