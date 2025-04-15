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Вэнс призвал прислушаться к Москве и Киеву для завершения конфликта на Украине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что понимание как российской, так и украинской точек зрения необходимо для решения украинского конфликта.

"Я пытаюсь подходить к ситуации со стратегическим пониманием того, что, если ты хочешь завершить конфликт, ты должен попытаться понять, как видят свои стратегические цели и Россия, и Украина", - заявил он в интервью британскому порталу UnHerd, опубликованном во вторник.

По словам Вэнса, надо понимать и "красные линии "Москвы, и осознавать, что пытается получить Киев.

Также вице-президент США прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в эфире программы 60 Minutes на американском канале CBS заявил, что Вэнс "каким-то образом оправдывает" действия России на Украине.

"Я думаю, это немного абсурдно, что Зеленский говорит администрации, которая в настоящий момент поддерживает все его правительство и военные действия, что мы каким-то образом находимся на стороне России. Такая риторика, очевидно, не является продуктивной", - подчеркнул он.

Вместе с тем Вэнс заявил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Европой, однако "для Европы нехорошо быть постоянным вассалом США в вопросах безопасности". По его мнению, европейские лидеры должны быть более независимыми на международной арене и прислушиваться к своим избирателям, особенно по вопросам иммиграции.

"Я не хочу, чтобы европейцы просто делали то, что говорят им делать американцы. Я не думаю, что это в их интересах, и я не думаю, что это в наших интересах", - подчеркнул вице-президент.

США Украина Джей Ди Вэнс Владимир Зеленский
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