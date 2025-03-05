В Пекине начала работу сессия ВСНП

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В среду в столице Китая открылась 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти КНР) 14-го созыва.

По традиции около 3 тыс. депутатов сессии рассмотрят доклады о работе правительства, выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и о проекте плана экономического и социального развития на 2025 год.

Будут изучены доклады об исполнении центрального и местных бюджетов за 2024 год и о проекте центрального и местных бюджетов на 2025 год, доклады о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда КНР и Верховной народной прокуратуры КНР.

В планах сессии рассмотрение и принятие ряда законов, в том числе о депутатах Всекитайского собрания народных представителей и местных собраний народных представителей всех уровней.

Китайские СМИ отмечают, что нынешний форум проходит в завершающий год 14-й пятилетки (2021-2025) годы. План социально-экономического развития на новую пятилетку, как ожидается, будет представлен на сессии ВСНП в следующем году.

Внимание как китайских, так и международных наблюдателей привлекает прогноз роста ВВП страны на 2025 год. Иностранные эксперты называют показатель роста ВВП на уровне 5%, что, по их мнению, будет означать стремление китайского руководства поддержать устойчивый рост экономики в условиях определенных дефляционных процессов и давления на Китай со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Важным является рост оборонного бюджета страны, который в 2024 году составил 7,2% . По словам пресс-секретаря сессии Лоу Циньцзяня, "оборонные расходы Китая демонстрируют однозначный рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя".