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Рост ВВП Китая в 2025 году запланирован на уровне 5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Планом социально-экономического развития Китая темпы роста ВВП страны на 2025 год предусмотрены на уровне 5%, говорится проекте документа, полученного депутатами сессии ВСНП.

В миреВ Пекине начала работу сессия ВСНПЧитать подробнее

Инфляция в 2025 году, как говорится в докладе о работе правительства, достигнет примерно 2%. Отмечается, что "данный предполагаемый показатель позволяет стабилизировать рыночные ожидания", он также должен "способствовать сохранению общего уровня цен в рациональном диапазоне".

В 2024 года инфляция в Китае составила 0,2% вместо ожидавшихся 3%.

"Финансовый дефицит планируется в пределах приблизительно 4%", - говорится в документе.

В среду в Пекине открылась 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти КНР) 14-го созыва.

По традиции около 3 тыс. депутатов сессии рассмотрят доклады о работе правительства, выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и о проекте плана экономического и социального развития на 2025 год.

Работа сессии продлится до 11 марта.

Пекин КНР ВСНП
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