Нидерланды готовят 3,5 млрд евро на помощь Украине в 2026 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф сообщил о резервировании средств для продолжения поддержки Украины в следующем году, передают западные СМИ.

"Правительство Нидерландов зарезервирует 3,5 млрд евро для продолжения поддержки Украины в 2026 году", - сказал Схооф.

По словам премьера, средства обеспечат неизменность поддержки Киева со стороны Амстердама на будущий год, "но в случае необходимости они могут быть использованы уже в текущем году".

Схооф уточнил, что 700 млн евро из этих средств будут потрачены на беспилотники для Украины.

СМИ отмечают, что предыдущее правительство Нидерландов выделяло сопоставимую сумму на поддержку Украины на 2025 год, однако точные цифры не приводятся.

Кроме того, осенью Амстердам поставил Киеву первую партию обещанных истребителей F-16.