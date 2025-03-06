США начали модернизацию варианта мощных ядерных боеголовок В61

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приступили к модернизации мощных ядерных боеголовок В61 для производства их в версии 61-13, следует из данных Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Мощность авиабомб с головной частью В61-13 достигает 360 килотонн. Работы по модификации арсенала этих авиабомб проводятся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж в штате Теннесси.

По сообщению NNSA, боеголовки B61-13 являются "более мощной версией B61-12, предоставляя президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей".

Авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется за счет нового хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Пентагон в декабре прошлого года получил финальную партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12 с новым плутониевым сердечником, которые обновлялись в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж.

По данным Федерации американских ученых, США в скором времени начнут размещение B61-12 на авиабазах союзников по НАТО в Европе.

По состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

При этом их основной арсенал находится на континентальной части США.