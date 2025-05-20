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США модифицировали одну из самых мощных ядерных боеголовок

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты произвели первый модернизированный серийный вариант мощной ядерной боеголовки В61 в версии 61-13 для оснащения авиабомб, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

Мощность В61-13 достигает 360 килотонн. Это одна из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США. Работы по модификации боеголовки проводятся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж в штате Теннесси, окончательная сборка авиабомбы осуществляется на предприятии Pantex Plant в городе Амарилло, штат Техас.

Как ранее сообщало NNSA, боеголовки B61-13 являются "более мощной версией B61-12, предоставляя президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей".

Авиабомбы с боеголовкой B61-12, которые пришли на смену версиям 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется за счет нового хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней. Таким же хвостовым оперением будут оснащаться авиабомбы с ядерной боеголовкой В61-13.

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Пентагон в декабре прошлого года получил финальную партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12 с новым плутониевым сердечником, которые обновлялись в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж.

По данным Федерации американских ученых, США в скором времени начнут размещение авиабомб с боеголовками B61-12 на авиабазах союзников по НАТО в Европе.

По состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов тактических авиабомб с боевыми частями B61 - B61-3/-4 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

При этом их основной арсенал находится на территории США.

США
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