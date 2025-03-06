США готовы использовать санкции против энергетики РФ ради прекращения огня на Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.

"Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", - приводит слова Бессента агентство Bloomberg.

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и, по словам Бессента, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах.

Кроме того, Бессент заявил об усилении санкций против Ирана, направленных на ограничение нефтяного сектора страны. Глава Минфина предположил, что в рамках этой политики США придётся сотрудничать со странами, помогающими Тегерану поставлять нефть на мировой рынок. Одной из таких стран, вероятно, будет Россия, которая ранее на этой неделе дала понять, что готова помочь США в переговорах с Ираном о прекращении его ядерной программы.