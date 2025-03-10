Трамп считает, что Украина "может не выжить" вне зависимости от американской помощи

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что выживание Украины не зависит от того, получает она помощь со стороны Вашингтона или нет.

"Она в любом случае может не выжить, но, знаете ли, и у нас с Россией есть некоторые слабые стороны", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Так он ответил на вопрос, повредит ли прекращение американской военной помощи Киеву шансам страны на выживание.

Ранее Вашингтон прекратил поставки военной помощи Киеву. Однако в среду источник в администрации президента сказал, что США могут возобновить поставки оружия Украине, если президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение по редкоземельным металлам.