Поиск

Трамп считает, что Украина "может не выжить" вне зависимости от американской помощи

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что выживание Украины не зависит от того, получает она помощь со стороны Вашингтона или нет.

"Она в любом случае может не выжить, но, знаете ли, и у нас с Россией есть некоторые слабые стороны", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Так он ответил на вопрос, повредит ли прекращение американской военной помощи Киеву шансам страны на выживание.

Ранее Вашингтон прекратил поставки военной помощи Киеву. Однако в среду источник в администрации президента сказал, что США могут возобновить поставки оружия Украине, если президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение по редкоземельным металлам.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Киев США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии и следующим премьер-министром Канады

Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии и следующим премьер-министром Канады

Забастовка в аэропорту Гамбурга затронула более 40 тыс. пассажиров

Забастовка в аэропорту Гамбурга затронула более 40 тыс. пассажиров

Что произошло за день: воскресенье, 9 марта

Трамп заверил, что ведет жесткую политику в отношении России

Трамп заверил, что ведет жесткую политику в отношении России

Мужчину, забравшегося на Биг-Бен с палестинским флагом, арестовали

Мужчину, забравшегося на Биг-Бен с палестинским флагом, арестовали

NBC узнал, что Трамп требует от Киева уступок России в обмен на возобновление помощи

Лидер Сирии призвал сохранить мир и единство в стране

Премьер Австралии не исключил отправки миротворческой миссии на Украину

Премьер Австралии не исключил отправки миротворческой миссии на Украину

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 марта

Верховный лидер Ирана отверг предложение Трампа о переговорах

Верховный лидер Ирана отверг предложение Трампа о переговорах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5975 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе358 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });