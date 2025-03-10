ЕК не комментирует отстранение Джорджеску от президентских выборов в Румынии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии не стали комментировать ситуацию вокруг кандидата на выборах в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, отстраненного от участия в избирательном процессе.

"Нет комментариев касательно решения румынского Центрального избирательного бюро. Выборы относятся к национальной компетенции. Комиссия не комментирует избирательный процесс в Румынии, который является делом румынских властей и румынского народа", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии отклонило регистрацию независимого кандидата Джорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, несмотря на то что, согласно данным опросов, он пользуется значительной поддержкой избирателей.

Это решение спровоцировало в ночь на 10 марта беспорядки в Бухаресте. Сторонники Джорджеску вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Джорджеску призвал сторонников воздержаться от насилия и пообещал, что подаст жалобу на решение Центрального избирательного бюро в Конституционный суд страны.

Джорджеску вышел в лидеры первого тура президентских выборов, которые прошли в Румынии 24 ноября 2024 года. Центральное избирательное бюро признало итоги первого тура, однако практически накануне второго тура, который должен был пройти 8 ноября, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".

26 февраля 2025 года Джорджеску были предъявлены обвинения в подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя, распространении ложной информации в рамках избирательной кампании, инициировании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка. При этом он оставался на свободе.