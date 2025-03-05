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В Гренландии после выступления Трампа в Конгрессе заявили, что остров не продается

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская сторона должна понять, что Гренландия не продается, а ее будущее определят жители острова, заявил гренландский премьер-министр Муте Эгеде. Об этом сообщает АР со ссылкой на соцсети премьер-министра.

"Мы не американцы. Мы не датчане. Мы гренландцы. И это то, что американцы и их руководство должны понять", - написал он.

"Мы не продаемся, и нельзя просто взять и забрать остров, - написал он. - Будущее страны будем определять мы сами".

В Гренландии 11 марта пройдут парламентские выборы.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять ее в свой состав, если ее народ изъявит такое желание.

Он подчеркнул, что США "заполучат" Гренландию "так или иначе". "Мы намерены ее получить. (...) Вы будете в безопасности. Мы сделаем вас богатыми и вместе поднимем Гренландию на невиданные высоты", - добавил президент.

Гренландия Дональд Трамп Конгресс США Муте Эгеде Дания
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