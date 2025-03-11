В Кремле отметили нелегитимность выборов в Румынии без участия Джорджеску

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли информацию западных СМИ о связях с кандидатом в президенты Румынии Кэлином Джорджеску и заявили, что его недопуск до выборов сделает голосование нелегитимным.

"Это - попрание всех норм демократии в центре Европы, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Любые выборы, которые состоятся без него, будут нелегитимными".

Представитель Кремля также обратил внимание на обвинения в связях Джорджеску с Россией.

"Это - полная глупость, абсолютно безосновательные обвинения", - отметил он.

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску вышел в лидеры первого тура президентских выборов, которые прошли в Румынии 24 ноября 2024 года. Национальное избирательное бюро признало итоги первого тура, однако накануне второго тура, который должен был пройти 8 ноября, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".

Новые выборы назначили на 4 мая. На 18 мая назначен второй тур, если в нем возникнет необходимость. Джорджеску к участию в новых выборах не допустило Национальное избирательное бюро. Он планирует оспорить это решение в суде.