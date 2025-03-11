Рубио заявил, что возобновление помощи Киеву зависит от переговоров в Джидде

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - США могут возобновить помощь Украине, если Киев покажет на переговорах в Саудовской Аравии, что заинтересован в мирных переговорах с Москвой, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Посмотрим, как пройдут переговоры завтра. (...) Думаю, что, если мы проведем там хорошую встречу, от которой мы будем в восторге, и сможем отчитаться перед президентом, тогда, я думаю, будут приняты решения относительно паузы, нынешней паузы", - сказал Рубио журналистам на борту самолета, следующего в Саудовскую Аравию.

Глава госдепа США уточнил, что приостановка помощи Украине произошла, так как американские власти увидели, что Киев не заинтересован в мирных переговорах с Москвой.

"Если это изменится, то, очевидно, может измениться и наша позиция. Но я не собираюсь ничего объявлять преждевременно. Надеюсь, завтра у нас будет действительно хорошая встреча", - заявил дипломат.

Рубио также сообщил, что "пока мы разговариваем, украинцы уже получают всю разведывательную информацию оборонного характера".

На уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что США предоставляют Украине разведданные, госсекретарь ответил: " Да, у них есть возможность защитить себя".