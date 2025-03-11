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На встрече в Джидде США надеются понять расхождение позиций Киева и Москвы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - У администрации США оптимистический настрой относительно предстоящих переговоров с украинцами в Джидде (Саудовская Аравия), заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"У нас есть общее мнение, я имею в виду, я надеюсь, что все пройдет хорошо", - сказал он журналистам на борту самолета.

Дипломат отметил: "Я имею в виду, что важным моментом на этой встрече является четкое определение их (украинцев - ИФ) намерений, их желания, как они уже неоднократно заявляли публично, достичь точки, где мир станет возможным".

После этого, по его словам, нужно определить, как сильно расходятся позиции Украины и России.

"Как только вы поймете, где на самом деле находятся обе стороны, это даст вам представление о том, насколько велик разрыв и насколько тяжело это будет", - добавил Рубио.

Он выразил надежду на "позитивное взаимодействие (...), которое позволит уйти отсюда, с твердым ощущением того, что Украина готова к трудным вещам, что и русским придется делать трудные вещи, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, каким-то образом приостановить его, придать ему форму".

Госсекретарь пояснил, что Москва и Киев должны прийти к пониманию того, что у этой ситуации нет военного решения, поскольку Россия "не может завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на тот уровень, на котором они были в 2014 году".

"Так что единственное решение этой войны - дипломатия, надо усадить их за стол переговоров там, где это возможно, - подытожил Рубио.

Марко Рубио Саудовская Аравия Украина
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