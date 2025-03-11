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Летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Самолет рейса Стамбул - Москва турецкой авиакомпании, подавший сигнал бедствия на границе Белоруссии и Литвы, экстренно сел в Вильнюсе, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе. Никто не пострадал", - сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что командир направлявшегося из Стамбула в Москву самолета Airbus A330 турецкой авиакомпании, достигнув Смоленска, запросил смену курса и направился в сторону белорусско-литовской границы. Затем лайнер стал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия. Командир запросил экстренную посадку в аэропорту Вильнюса.

Вильнюс Москва Смоленск Стамбул
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